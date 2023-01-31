Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: есть разрушения и погибший

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Из-за атак погиб гражданский, также есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двухлетнюю и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.
Так, в результате атак на Волчанск погиб 62-летний мужчина, также ранения получила женщина 83 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, из-за обстрелов в городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности и здание районного отдела Нацполиции.
Тем временем в Купянске вследствие обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры, а также повреждены частные жилые дома.
Напомним, что в ночь на 30 января в Харькове российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме. В результате атаки погибла женщина, три человека пострадали.
В ГСЧС показали, как проходит разбор завалов после ракетного удара по жилому дому в Харькове.
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