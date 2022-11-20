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Оккупанты продолжают обстрелы Донецкой области: по Авдеевке били "Градами"

Фото: оккупанты продолжают обстрелы Донецкой области: по Авдеевке били "Градами" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные в очередной раз вели обстрелы по населенным пунктам в Донецкой области. Так, захватчики ударили по центральной части Авдеевки из "Градов", обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Россияне также били по Горловскому направлению. Под вражеские обстрелы попали одиночные общины возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской общины и окрестности Торецкой общины.

Оккупанты попали в инфраструктурный объект в Часовоярской общине. Обошлось без пострадавших, объект продолжает работу.

На Лисичанском направлении захватчики не прекращают массовые обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. Ночью они также обстреляли Святогорск.

Напомним, вчера россияне обстреляли Краматорск, пострадал частный сектор.

Кроме того, украинские военные обезвредили российский квадрокоптер в Донецкой области из антидронового ружья.

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Донецкая областьАвдеевкаВойна России против Украины