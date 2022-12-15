Оккупанты призывают офицеров-пенсионеров для восполнения потерь, - Генштаб

В российские войска активно призываются офицеры пенсионного возраста для восполнения потерь командного звена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Для пополнения текущих потерь оккупанты вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас командирами и даже офицерами в отставке", - говорится в сводке Генштаба.
Сообщается, что несмотря на возраст и состояние здоровья, их после мобилизации направляют в район ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.
Также мы писали, что на временно оккупированной части Луганской области родственники погибших боевиков не получают выплат и других финансовых компенсаций.
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