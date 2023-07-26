Оккупанты прицельно ударили по дому под Херсоном: есть жертва

Российские оккупанты из артиллерии устроили обстрел села Антоновка в Херсонском районе. Враг прицельно ударил по жилому дому, погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, 25 июля, около 22:40 оккупанты совершили артиллерийский обстрел пгт Антоновка Херсонского района.
"В результате прицельного удара по жилому дому травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина. Ее муж получил ранения", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Херсонской области
Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты на линии фронта в Херсонской области. В частности, под ударом находится и село Антоновка, расположенная в Херсонском районе. Например, до этого, 30 июня, во время обстрела Антоновки пострадали три человека, среди них один ребенок. А в марте во время атаки на Антоновку были повреждены дома и церковь.
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