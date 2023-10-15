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Оккупанты принесли повестку? Украинцам дали рекомендации на такой случай

Фото: что делать, если оккупанты вручили повестку в армию РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мужчины на оккупированных территориях начали получать повестки в российскую армию. Что делать украинцам в таком случае, и как не попасть в войско захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Если человеку вручили повестку, и он может выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украину, или спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить", - говорится в сообщении.

Что нужно делать

Для этого необходимо заранее связаться с операторами "горячей линии" или зарегистрироваться в проекте через чат-бот, запастись средством связи и при благоприятном случае на линии фронта договориться о добровольной и безопасной сдаче в плен самом или всем подразделением.

"Главное - найти способ сообщить украинским силам обороны и спецслужбам о своих намерениях!" - советуют в Центре.

Для связи через Telegram и WhatsApp:

  • +380 95 68 86 888;
  • +380 93 68 86 888;
  • +380 97 68 86 688.

Для звонков:

  • +380 44 35 08 917;
  • 688 (только из украинских номеров).

Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты ужесточают мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, и в Херсонской области, хотя гауляйтеры заявляли, что никакой мобилизации проводиться не будет. Кроме того, в Луганской области российские оккупанты собираются забрать в свою армию несовершеннолетних.

Напомним, как ранее уточняли в Генштабе ВСУ, во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем, она затронет Чечню и временно оккупированные территории Украины.

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Мобилизация в Украине