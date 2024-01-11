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Оккупанты придумали новый циничный способ "паспортизации" украинцев: подробности

Архивное фото: Оккупанты придумали новый циничный способ "паспортизации" украинцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты на захваченной территории Херсонской области придумали новый и циничный способ принудительной "паспортизации" населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что захватчики выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта. 

"Таким образом, украинцы без паспорта РФ, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть", - говорится в сообщении.

Сейчас на временно оккупированной территории минусовая температура, а значительное количество сел без электроэнергии из-за неспособности оккупационной "администрации" обеспечить жизнедеятельность региона. 

"Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе", - добавили в ЦНС.

Новости о паспортизации РФ

Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Недавно мы рассказывали, что россияне с начала 2024 года будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации кафиры использовали местные предатели. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

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