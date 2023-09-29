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Оккупанты придумали новый способ, как мобилизовать мужчин в Херсонской области

Фото: оккупанты придумали новый способ, как мобилизовать мужчин в Херсонской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты придумали новый способ выполнить планы по мобилизации во временно оккупированной Херсонской области. Раздают повестки во время рейдов по принудительной паспортизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, оккупационная администрация временно захваченных районов Херсонской области проваливает планы по принудительной паспортизации региона.

"Следовательно, российские захватчики пытаются любым способом исправить ситуацию. На этот раз враг провел рейд по селам Херсонщины для раздачи паспортов. В то же время мужчинам вручали повестки в районный "военкомат", где они должны стать на учет армии врага", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в Центре, в селах выдавали продуктовые наборы, но только при наличии российского паспорта.

"От других требовали писать заявление на получение паспорта РФ и интересовались почему до сих пор не получили", - добавили в ЦНС.

Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты ужесточают мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, и в Херсонской области, хотя гауляйтеры заявляли, что никакой мобилизации проводиться не будет. Кроме того, в Луганской области российские оккупанты собираются забрать в свою армию несовершеннолетних

Напомним, как ранее уточняли в Генштабе ВСУ, во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем, она затронет Чечню и временно оккупированные территории Украины.

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Херсонская область