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Оккупанты отключат мобильный интернет на территории Луганской области

Фото: оккупанты отключат мобильный интернет на территории Луганской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты решили полностью отключить мобильный интернет на захваченной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash.

Тем временем в оккупационной "администрации" так называемой "ЛНР" сообщают, что "оператор МКС" с 11 февраля исключит услугу по предоставления интернета из всех тарифных планов.

На такой шаг оккупанты пошли, учитывая некие рекомендации Федеральной антимонопольной службы РФ.

На возмущения местных жителей "оператор" отвечает, что услуга будет ограничена по "распоряжению органов исполнительной власти" до особого "распоряжения".

Фото: в Луганской области полностью отключат интернет (Telegram)

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.

Также в ГУР отмечали, что диктатор РФ Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

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