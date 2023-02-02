Оккупанты отключат мобильный интернет на территории Луганской области

Тем временем в оккупационной "администрации" так называемой "ЛНР" сообщают, что "оператор МКС" с 11 февраля исключит услугу по предоставления интернета из всех тарифных планов.

На такой шаг оккупанты пошли, учитывая некие рекомендации Федеральной антимонопольной службы РФ.

На возмущения местных жителей "оператор" отвечает, что услуга будет ограничена по "распоряжению органов исполнительной власти" до особого "распоряжения".

Фото: в Луганской области полностью отключат интернет (Telegram)