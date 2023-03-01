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На западе Крыма ночью прогремела серия взрывов

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Евпатория, Среда 01 марта 2023 08:38
На западе Крыма ночью прогремела серия взрывов Фото: на западе Крыма ночью слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На западе оккупированного Крыма в ночь на 1 марта прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории и селе Черноморское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Черноморском всю ночь до начала 5 утра были слышны взрывы... В Черноморском от взрывов дрожали стекла в 1:54, 2:55 и 4:20", - говорится в сообщениях.

Также о серии взрывов сообщалось в Евпатории. Один из взрывов был настолько мощным, что его услышали в северной части Севастополя.

На западе Крыма ночью прогремела серия взрывов

Напомним, вчера в оккупированном Крыму произошла авария на трубопроводах. В частности, без воды остались Евпатория и Красноперекопск.

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