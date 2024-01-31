Оккупанты пожаловались на обстрел Крыма: отчитались о "сбитии" ракет

Российские власти заявили о том, что временно оккупированный Крым, сегодня, 31 января, якобы пытались атаковать десятками ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ в Telegram и "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.
По информации минобороны РФ, в сторону Крыма якобы запустили 20 авиационных ракет. В атаке обвинили Украину.
"Средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.
Также в министерстве уточнили, что обломки упали на территорию воинской части в районе от н.п. Любимовка.
При этом Развожаев заявил о том, что в районе Севастополя "сбили более шести ракет". Он также пожаловался на падение обломков, из-за чего "повреждены строения".
Напомним, сегодня, 31 января, во временно оккупированном Крыму неоднократно гремели взрывы.
Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, на которых можно было заметить следы от ракет в небе. Также в пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работе противовоздушной обороны.
Украинская сторона пока никак не комментировала инцидент.
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