Оккупанты пожаловались на обстрел Крыма: отчитались о "сбитии" ракет

По информации минобороны РФ, в сторону Крыма якобы запустили 20 авиационных ракет. В атаке обвинили Украину.

"Средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.

Также в министерстве уточнили, что обломки упали на территорию воинской части в районе от н.п. Любимовка.

При этом Развожаев заявил о том, что в районе Севастополя "сбили более шести ракет". Он также пожаловался на падение обломков, из-за чего "повреждены строения".

Взрывы в Крыму

Напомним, сегодня, 31 января, во временно оккупированном Крыму неоднократно гремели взрывы.

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, на которых можно было заметить следы от ракет в небе. Также в пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работе противовоздушной обороны.

Украинская сторона пока никак не комментировала инцидент.