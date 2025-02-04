Оккупанты усиливают свои группировки, в частности на направлениях главного удара, - Нацгвардия

"Сейчас противник направляет свои силы для того, чтобы усиливать группировки, в частности на направлениях главного удара. И речь идет не только о мотострелковых полках и бригадах, которые несут главную задачу при проведении наступательных штурмовых действий, а это также и артиллерийские подразделения, танковые подразделения и появление подразделений, которые используют средства РЭБ и подразделения, которые применяют БПЛА по линии фронта для усиления, создания предпосылок движения пехоты и наступления", - рассказал Музычук.

По его словам, в частности оккупанты наращивают свои подразделения, которые используют ударные беспилотники различного типа с целью уничтожения позиций Сил обороны после ударов из артиллерии, обеспечивая предпосылки для дальнейшего продвижения групп пехоты.

"Противник применяет комбинированные штурмы за счет большого количества пехоты и неблагоприятных погодных условий. Использует такие условия для проведения разведки, применения тактики малых пехотных групп, и несмотря на значительное количество потерь в пехоте, которая здесь (на Покровском направлении - ред.) в отдельные дни для противника может достигать от 200 до 500 человек, продолжает привлекать именно группы пехоты", - добавил спикер.

Музычук отметил, что враг таким образом пытается усложнить оборону украинских позиций и продвигаться относительно населенных пунктов в сторону Покровска и по южному флангу города.

"Что касается этого участка фронта (Покровск - ред.), то за эти сутки мы отмечаем, что здесь проводилось больше всего боестолкновений - 11 отбили наши защитники. Больше всего их произошло в районах населенных пунктов Луч, Лысиковка, Удачное и непосредственно на южных флангах самого Покровска", - рассказал спикер.