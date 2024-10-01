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Оккупанты более полсотни раз обстреляли Харьков в сентябре, - мэр

Иллюстративное фото: россияне более полсотни раз обстреляли Харьков в сентябре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты только за сентябрь обстреляли Харьков 53 раза. Пострадали почти 200 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Мы подвели такую ​​печальную статистику за прошлый месяц: 53 раза Харьков находился под обстрелом. Это самое большое количество обстрелов с начала 2023 года. Пострадали 188 человек, в том числе 19 детей", - рассказал городской глава. 

Он добавил, что атаки отражаются на работе коммунальщиков, которые должны пересматривать планы подготовки к отопительному сезону. Их "отрывают" для устранения последствий. 

"Кроме этого, коммуникации повреждены, разбиты дома. Это влияет на подготовку к отопительному сезону. Но коммунальщики работают практически круглосуточно, очень серьезно готовимся", - уточнил Терехов.

Что предшествовало

Напомним, Харьков является постоянной целью российских атак, поскольку он находится недалеко от границы с Россией и линией фронта.

В частности, россияне наносят удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами, которые вызывают сильные разрушения.

24 сентября российские террористы авиабомбами ударили сразу по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова. Из-за этого погибли три человека. Десятки мирных жителей получили ранения.

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Игорь ТереховХарьковОбстрел Харькова