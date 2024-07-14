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Оккупанты похвастались обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000. У Зеленского обратились к Западу

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Минобороны России показало видео, как Су-34 наносит удар по Украине трехтонной бомбой ФАБ-3000. В ответ в ОП призвали Запад разрешить уничтожать вражеские самолеты на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Руководитель ОП отметил, что российские оккупанты предпринимают эти атаки с самолетов Су-34, которые базируются на аэродромах и которые Украина должна уничтожать, чтобы защитить своих людей.

Поэтому он подчеркнул, что стране нужно разрешение на удары вглубь России западным оружием, чтобы российские самолеты больше не сбрасывали эти бомбы.

"Одно такое решение может уберечь много жизней", - резюмировал Ермак.

Напомним, что по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, разрешение США на удары вглубь территории России не может обострить войну, поскольку Россия уже обострила ситуацию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Дании не исключает возможности для Украины использовать истребители F-16 для ударов за пределами страны.

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