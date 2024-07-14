Оккупанты похвастались обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000. У Зеленского обратились к Западу

Руководитель ОП отметил, что российские оккупанты предпринимают эти атаки с самолетов Су-34, которые базируются на аэродромах и которые Украина должна уничтожать, чтобы защитить своих людей.

Поэтому он подчеркнул, что стране нужно разрешение на удары вглубь России западным оружием, чтобы российские самолеты больше не сбрасывали эти бомбы.

"Одно такое решение может уберечь много жизней", - резюмировал Ермак.