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В Луганской области оккупанты проводят рейды, чтобы изъять из обращения гривну

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Луганск, Понедельник 09 января 2023 08:54
В Луганской области оккупанты проводят рейды, чтобы изъять из обращения гривну Фото: россияне пытаются изъять в Луганской области гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне пытаются запретить обращение гривны в Луганской области. Для этого оккупанты проводят рейды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах для выявления фактов гривневых расчетов с населением", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты заставляют население устанавливать ценники в рублях, поэтому жители Луганской области переходят на безналичную оплату. В то же время россияне изымают терминалы и угрожают штрафами за оплату украинскими гривнами.

"Но обращение гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту", - добавили в ОВА.

Напомним, недавно партизаны в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым оккупанты перевозили технику и личный состав.

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