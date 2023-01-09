В Луганской области оккупанты проводят рейды, чтобы изъять из обращения гривну

Россияне пытаются запретить обращение гривны в Луганской области. Для этого оккупанты проводят рейды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах для выявления фактов гривневых расчетов с населением", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты заставляют население устанавливать ценники в рублях, поэтому жители Луганской области переходят на безналичную оплату. В то же время россияне изымают терминалы и угрожают штрафами за оплату украинскими гривнами.

"Но обращение гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту", - добавили в ОВА.