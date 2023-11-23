Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении на Донбасс. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении", - написал он.
В частности, в материале РБК-Украина отмечалось, что оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.
Накануне в сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, якобы сумевшим проникнуть в промзону города. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТБ. Он наехал на мину и подорвался.
Также буквально вчера стало известно, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, в результате чего было уничтожено почти 80% вражеской техники.
Потери РФ уже можно считать самыми масштабными за весь период полномасштабной войны против Украины, о чем отметил президент Владимир Зеленский.
Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.
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