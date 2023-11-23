Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении

"Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении", - написал он.

В частности, в материале РБК-Украина отмечалось, что оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.

Накануне в сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, якобы сумевшим проникнуть в промзону города. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТБ. Он наехал на мину и подорвался.

Также буквально вчера стало известно, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, в результате чего было уничтожено почти 80% вражеской техники.

Потери РФ уже можно считать самыми масштабными за весь период полномасштабной войны против Украины, о чем отметил президент Владимир Зеленский.