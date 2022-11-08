Оккупанты начали наступление на еще одном участке фронта: о чем речь

Известно, что оккупанты собрали в этом районе около 5 БТГр, чтобы прорваться в район Угледара.

При этом одна группировка врага движется к этому городу через Павловку с юго-запада, а вторая действует из рубежа Славное - Сладкое, чтобы подойти с востока. В то же время особых продвижений у агрессора нет, ни на первом направлении - там он остановлен у Павловки, ни на втором.

Зачем это оккупантам?

Как пояснил изданию экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник Владислав Селезнев, можно выстроить несколько версий, почему войска РФ избрали именно это направление для активизации атак.

Так, по одной из них противник хочет обезопасить железнодорожную логистику на юге, идущую через Волноваху.

"Дело в том, что россияне так и не смогли восстановить полноценное обеспечение своей южной группировки через Крымский мост. Сейчас там используются только две полосы для движения легковых автомобилей и одна полоса для движения железнодорожного транспорта", - отметил Селезнев.

Эксперт подчеркивает, что для россиян становится актуальным вопрос обеспечения войск на юге.

"Они начали выводить эту логистику через Волноваху и дальше в сторону Мелитополя, чтобы возить грузы по железнодорожному транспорту. Такая опция у них есть, они ее используют. Но украинские HIMARS могут долетать до этой логистической сети", - пояснил собеседник.

То есть, оккупанты пытаются оттеснить украинские войска на расстояние, с которого они не могли бы обстреливать Волноваху.

Примечательно, что еще два месяца назад российские военные блоггеры писали о том, что украинская армия якобы "готовит наступление именно на этом участке фронта, стащив много сил и средств".

Впрочем, если взглянуть на карту, то район Угледара словно вклинивается в позиции оккупантов и из этого "выступления" можно было бы действительно удачно развить атаку на Волноваху или даже на Докучаевск, который в оккупации еще с 2014 года. По другой версии, агрессор сработал на опережение.

Как пояснил военный эксперт, полковник Роман Свитан, в районе Павловки и Угледара оккупанты пытаются выйти на развязку.

"Они прекрасно понимают, что если в ближайшее время не взять эту развязку, то там может быть наступление украинских войск в Волноваху. Через Волноваху идет единственная железная дорога, которая обеспечивает мелитопольскую группировку", - сказал Свитан.

К тому же из района Павловки и Угледара идут прямые дороги в Большую Новоселку, а также Марьинку и Курахово.

То есть, взяв эту локацию, противник получает выгодные позиции для расширения оккупации Донецкой области.