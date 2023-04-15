Оккупанты планируют разработать новую стратегию для борьбы с украинскими партизанами, - ЦНС

Российские силовики планируют разработать новую стратегию для борьбы с украинским подпольем на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Директор ФСБ Александр Бортников, министры силового блока России и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов пытались найти новые пути давления на подполье на захваченных территориях Украины

"Оккупационная "администрация" намерена усилить ответственность за распространение информации об украинском характере и выявление очагов движения сопротивления. Таким образом, результаты заседания Антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики России, направленной на искоренение украинской идентичности", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что оккупанты боятся сопротивления украинских партизан, поэтому все чаще начинают выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур.