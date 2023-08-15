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Оккупанты подтвердили нелегальный досмотр судна в Черном море и показали видео

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Вторник 15 августа 2023 16:46
Оккупанты подтвердили нелегальный досмотр судна в Черном море и показали видео Фото: оккупанты подтвердили нелегальный досмотр судна в Черном море (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Власти России подтвердили, что они провели нелегальный досмотр судна "Сукра Окан" под флагом Палау, которое направлялось в украинский порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.

Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить, как российские военные высаживаются и проводят досмотр гражданского судна "Сукра Окан". Оккупанты направляют свое оружие в сторону членов экипажа.

В Минобороны РФ оправдывают такой шаг тем, что солдаты якобы проверяли судно на наличие "запрещенных грузов".

После этого россияне отпустили сухогруз и он продолжил следовать в порт "Измаил", добавляют в ведомстве страны-агрессора.

Досмотр судна

Напомним, 13 августа россияне остановили судно "Сукра Окан" в Черном море. Они совершили "предупредительные выстрелы" в сторону сухогруза после того, как он якобы не отреагировал на просьбы остановиться.

Позже в Министерстве обороны Турции рассказали, что им известно о таком инциденте. Там начали расследование.

Стоит заметить, что Россия в прошлом месяце прекратила свое участие в "зерновой сделке" и пригрозила топить корабли, которые будут направляться в порты Украины.

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