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Окупанти підтвердили нелегальний огляд судна у Чорному морі та показали відео

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Вівторок 15 серпня 2023 16:46
Окупанти підтвердили нелегальний огляд судна у Чорному морі та показали відео Фото: окупанти підтвердили нелегальний огляд судна у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії підтвердила, що вона провела нелегальний огляд судна "Сукра Окан" під прапором Палау, яке прямувало в український порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії у Telegram.

Відомство оприлюднило відео, на якому можна помітити, як російські військові висаджуються та проводять огляд цивільного судна "Сукра Окан". Окупанти спрямовують свою зброю у бік членів екіпажу.

У Міноборони РФ виправдовують такий крок тим, що солдати нібито перевіряли судно на наявність "заборонених вантажів".

Після цього росіяни відпустили суховантаж і він продовжив слідувати до порту "Ізмаїл", додають у відомстві країни-агресора.

Огляд судна

Нагадаємо, 13 серпня росіяни зупинили судно "Сукра Окан" у Чорному морі. Вони здійснили "попереджувальні постріли" у бік суховантажного судна після того, як воно нібито не відреагувало на прохання зупинитися.

Пізніше у Міністерстві оборони Туреччини розповіли, що їм відомо про такий інцидент. Там розпочали розслідування.

Варто зауважити, що Росія минулого місяця припинила свою участь у "зерновій угоді" і пригрозила топити кораблі, які прямуватимуть до портів України.

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