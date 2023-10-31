Оккупанты подвергли "фильтрации" более 400 тысяч жителей Донецкой области, - ЦНС

Интервенты в ходе подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность к оккупантам.

По данным ЦНС, всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину и по состоянию на сейчас в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков.

"Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и, в частности, пыткам", - говорится в публикации.

Подобные пункты действуют в таких населенных пунктах региона:

Безымянное;

Бугас;

Мангуш;

Степановка;

Успенка;

Володарск;

Дебальцево;

Докучаевск;

Енакиево;

Заречное;

Снежное;

Шахтерск;

Мариуполь;

Новоазовск;

Старобешево;

Донецк.

"Фильтрация" оккупантов в Донецкой области

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину стали активно практиковать фильтрационные проверки населения на временно подконтрольных им территориях.

Добавим, что прошлым летом оккупанты даже "легализовали" фильтрационные лагеря на территории Донецкой области. Глава "ДНРовцев" Денис Пушилин издал так называемое "распоряжение".

Недавно стало известно, что российские захватчики отправили несколько дополнительных маневренных групп на ВОТ Донецкой области. Эти репрессивные формирования займутся усилением фильтрации.

Напомним также, что по данным ЦНС, за время широкомасштабного вторжения россияне депортировали с временно оккупированных территорий Украины более двух миллионов человек.