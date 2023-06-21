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В Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря, - Андрющенко

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Среда 21 июня 2023 17:13
В Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря, - Андрющенко Фото: в Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты легализовали фильтрационные лагеря на территории Донецкой области. Глава боевиков Денисов Пушилин издал так называемое "распоряжение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой ДНР или России", - написал советник городского головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, в случае "ДНР" реадмиссия невозможна, что означает пожизненное содержание в лагере, которое является аналогией нацистских концлагерей.

"В итоге - банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер", - пишет Андрющенко.

Фото: в Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря (t.me/andriyshTime)

Отметим, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на находящихся в оккупации гражданских. Например, в Запорожской области враг через подконтрольных учителей заставляет детей писать письма захватчикам на фронт.

В частности, в регионе россияне также начали минировать частные земельные участки тем, кто отказался от российского паспорта.

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