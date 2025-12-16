RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты под Покровском намеренно калечат себя, чтобы избежать штурмов против ВСУ

Иллюстративное фото: оккупанты под Покровском намеренно калечат себя (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские военнослужащие на Покровском направлении намеренно наносят себе ранения, пытаясь избежать участия в штурмах из-за действий неадекватного командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По их данным, в Донецком военном госпитале зафиксирован резкий приток раненых оккупантов из 1441-го мотострелкового полка. Агенты отмечают, что характер травм является нетипичным, а сами солдаты признаются - часть повреждений они нанесли себе намеренно.

По словам россиян, их регулярно отправляют на штурм украинских позиций без надлежащей подготовки, укреплений, техники и обеспечения. Командиры, как утверждается, отдают приказы "взять позицию любой ценой", а за отказ или сомнения угрожают наказаниями, лишением выплат или карцером.

В таких условиях отдельные бойцы пытаются искусственно вывести себя из строя, рассчитывая попасть в госпиталь и избежать наступательных действий. При этом, по данным "АТЕШ", не всем это удается: после лечения часть военных снова возвращают на передовую и повторно бросают в бой.

В движении отмечают, что в отдельных подразделениях армии РФ наблюдается глубокий моральный и управленческий кризис. Солдаты готовы наносить себе вред, чтобы не выполнять приказы командиров, что приводит к падению боеспособности, росту ненависти к руководству и усилению внутренних конфликтов в подразделениях.

 

Напомним, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации. Украинские военные также проводят операции по воздушному прикрытию наземных логистических маршрутов на подступах к городу.

Благодаря скоординированным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскВойна в УкраинеОккупанты