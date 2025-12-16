По их данным, в Донецком военном госпитале зафиксирован резкий приток раненых оккупантов из 1441-го мотострелкового полка. Агенты отмечают, что характер травм является нетипичным, а сами солдаты признаются - часть повреждений они нанесли себе намеренно.

По словам россиян, их регулярно отправляют на штурм украинских позиций без надлежащей подготовки, укреплений, техники и обеспечения. Командиры, как утверждается, отдают приказы "взять позицию любой ценой", а за отказ или сомнения угрожают наказаниями, лишением выплат или карцером.

В таких условиях отдельные бойцы пытаются искусственно вывести себя из строя, рассчитывая попасть в госпиталь и избежать наступательных действий. При этом, по данным "АТЕШ", не всем это удается: после лечения часть военных снова возвращают на передовую и повторно бросают в бой.

В движении отмечают, что в отдельных подразделениях армии РФ наблюдается глубокий моральный и управленческий кризис. Солдаты готовы наносить себе вред, чтобы не выполнять приказы командиров, что приводит к падению боеспособности, росту ненависти к руководству и усилению внутренних конфликтов в подразделениях.