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"Оккупанты переживают". У Зеленского рассказали об изменении риторики врага по Крыму

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Крым, Воскресенье 18 декабря 2022 20:24
"Оккупанты переживают". У Зеленского рассказали об изменении риторики врага по Крыму Фото: постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские пропагандисты изменили свою риторику в отношении оккупированного Крыма. Враг опасается действий украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу президента в АР Крым Тамилу Ташеву в эфире телемарафона.

"Настроения в Крыму пока разные. Но, например, сейчас некоторые пропагандисты говорят, что "в Крыму ничего не происходит, и можете не переживать". Впрочем, на территории полуострова ведутся фактически окопные работы. Они роют их вдоль берега моря. Мы понимаем, что они очень переживают…", - рассказала она.

На вопрос журналиста, ожидают ли оккупанты в Крыму высадки украинского десанта, Ташева ответила: "Мы понимаем, что да".

"То, что мы наблюдаем, они очень переживают из-за этого всего и "готовят бомбоубежища"... Если раньше оккупанты говорили, что "Крыму ничего не угрожает", и "Крым с Россией навсегда", такие нарративы звучали. То сейчас уже говорят "Мы Крым защитим", - обратила внимание Ташева.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока операция по освобождению Крыма от оккупантов не началась, но готовность и желание отвоевать полуостров уже зародились во мнениях украинцев, что также важно.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что Украина вернет временно оккупированный Крым под свой контроль, а окопы, которые роют россияне на полуострове, им не помогут.

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