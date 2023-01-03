Советник мэра Мариуполя показал, как сейчас выглядит уничтоженный россиянами город (видео)
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупантами город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Январь 2023. Левобережный район. Бульвар Меотиды. Был. Теперь - только воспоминания и черное пятно пустоты на карте Мариуполя. Россия - это руина и уничтожение. Убийство и кражи. Украденная жизнь тысяч", - написал под видео Андрющенко.
Напомним, ранее мы публиковали фото довоенного Мариуполя в новогодних рождественских декорациях, на которых еще целый драмтеатр и исторический центр города, поразили украинцев. Автор - Евгений Сосновский, который под угрозой смерти вывез через российские блокпосты эти снимки из блокадного города.
Также ранее мы сообщали, что россияне сносят исторические здания в оккупированном Мариуполе.
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