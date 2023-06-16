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Россияне обустроили пыточную в одной из школ Херсонской области, - Генштаб

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Пятница 16 июня 2023 19:06
Россияне обустроили пыточную в одной из школ Херсонской области, - Генштаб Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обустроили пыточную на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраинско настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пыточную в поселке Великие Копани россияне обустроили в спортзале. Там враг проводит допросы. Задержанных оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов в Херсонской и других областях.

Тем временем в Херсоне и области ввели ряд ограничений. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты. Вражеские силы отказываются эвакуировать гражданское население, а также затрудняют спасение людей обстрелами.

По состоянию на утро 15 июня средний уровень воды из-за подтопления Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, составляет 2,04 метра. Это на 9 см меньше чем 14 числа.

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