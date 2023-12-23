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Оккупанты перекрыли Крымский мост и объявили ракетную угрозу

Фото: Крымский мост перекрыли 23 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики перекрыли Крымский мост утром 23 декабря. На оккупированном полуострове была объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пропагандисты около 9:47 заявили о якобы авиационной опасности на территории всего Крыма. Затем была объявлена ракетная опасность.

Через несколько минут российские оккупанты заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли.

Позже местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Вероятно, это пуски ракет российской ПВО.

 

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, 20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушения.

Также 21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится большой военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Тогда оккупанты тоже перекрывали Крымский мост и заявляли о якобы работе ПВО.

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КримКрымский мост