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Оккупанты перебросили три новых бригады под Авдеевку: в ВСУ рассказали о наступлении россиян

Авдеевка, Донецкая область, Пятница 13 октября 2023 09:54
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Оккупанты перебросили три новых бригады под Авдеевку: в ВСУ рассказали о наступлении россиян Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска уже третий день ведут наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области, бои не утихают. Их цель ясна - окружить город с юга и севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий командира 59-й ОМБр Вадима Сухаревского The Washington Post.

По его словам, россияне перебросили под Авдеевку три новых бригады.

"Цель - окружить Авдеевку с юга и севера", - сказал Сухаревский.

Он рассказал, что оккупанты осуществляют "одновременные массированные атаки механизированными колоннами и пешими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации, в сочетании с ударами по нашим тылам и широким применением БПЛА".

В то же время Сухаревский сообщил, что за эти дни уже четыре российских батальона под Авдеевкой потеряли боеспособность из-за потерь.

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские захватчики существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Вражеские атаки по городу называют самым большим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала полномасштабной войны.

Отметим, что войска РФ активно пытаются окружить город. В Силах обороны Украины считают, что таким образом захватчики хотят получить хоть какую-нибудь знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, российские оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, активизировав удары по авиации, и четвертые сутки проводят наступательные действия. В городе прекращены поставки гуманитарной помощи и продуктов. При этом Силы обороны Украины удерживают позиции и отражают вражеские штурмы.

Почему российские оккупанты штурмуют Авдеевку, которую называют "воротами в Донецк" - читайте в материале РБК-Украина.

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