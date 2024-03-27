RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты перебрасывают большое количество техники из Мариуполя в сторону Бердянска

Фото: техника в большом количестве перебрасывается в сторону Бердянска из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется большая переброска техники в сторону захваченного Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Фиксуем большую переброску техники в направлении Бердянска. Разная маркировка, включая маркировку "два треугольника" ФСБ России", - рассказал он.

Предварительно, по его словам, пункт назначения Приморск и Токмак Запорожской области.

"Последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями", - отметил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину.

До этого сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Раньше партизаны фиксировали явные проблемы с топливом у оккупантов. В частности, на Авдеевку и Запорожское направление его им приходится перекидывать из отдаленных регионов РФ. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольБердянск