RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю: известны детали

Иллюстративное фото: оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и "Бук"... (они движутся - ред.) через центр города в сторону выезда на Донецк", - рассказал Андрющенко.

Фото: ЗРК россиян в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

По его словам, оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).

Также советник мэра отметил, что россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск - Мелитополь на север Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад в Мариуполе прозвучал громкий взрыв, после которого в сторону Бердянска полетели несколько вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольЗРКПВОВойна России против Украины