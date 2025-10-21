RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты получили приказ убивать гражданских под Покровском: ГУР обнародовало перехват

Иллюстративное фото: оккупанты получили приказ убивать гражданских под Покровском (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В радиоперехвате, обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, зафиксировано свидетельство очередного военного преступления российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Как отмечают в ГУР, один из полевых командиров 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ и сейчас находится в окрестностях Покровска, отдал приказ на уничтожение гражданских, пытающихся покинуть зону боевых действий.

В перехваченном аудио четко слышно:

"Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками - сразу е..шить", - командует оккупант.

В ГУР напоминают, что системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни военнослужащих являются сознательной политикой государства-агрессора.

 

Напомним, на днях российская ДРГ сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских. Однако украинские военные обнаружили оккупантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

"Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что украинская аэроразведка разоблачила российского штурмовика на Покровском направлении, который пытался выдать себя за куст.

