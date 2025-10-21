Оккупанты получили приказ убивать гражданских под Покровском: ГУР обнародовало перехват

Как отмечают в ГУР, один из полевых командиров 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ и сейчас находится в окрестностях Покровска, отдал приказ на уничтожение гражданских, пытающихся покинуть зону боевых действий.

В перехваченном аудио четко слышно:

"Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками - сразу е..шить", - командует оккупант.

В ГУР напоминают, что системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни военнослужащих являются сознательной политикой государства-агрессора.