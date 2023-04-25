Оккупанты обстреливают Никополь и район: жителей просят находиться в укрытиях

"Красногригоревская территориальная община и город Никополь - внимание работает арта окупантов из Водяного", - сообщил Евтушенко.

К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной общине.

"Находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул глава РВА.

"Червоногригорьевская территориальная громада и город Никополь - внимание работает арта оккупантов из Водяного", - сообщил Евтушенко.

К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной громаде.

"Находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул глава РВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате вражеской атаки в Никополе был поврежден многоквартирный дом и 6 легковых автомобилей.

"Спасатели сейчас работают на месте. Последствия выясняются", - заявил он.

Кроме того, Лукашук сообщил, что россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки на территории частного домовладения загорелся гараж, однако пожар уже локализовали чрезвычайники.

"Травмированы 2 человека. Женщины 1959 и 1946 г.р. Травмы не тяжелые, пострадавшие проходят амбулаторное лечение", - сообщил глава облсовета.

Фото: оккупанты атаковали Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)

В результате вражеской атаки по городу, было уничтожено 2 хозяйственные постройки, а также повреждены 2 многоэтажных дома, 8 частных домов, 12 хозяйственных построек, газопровод и линии электропередачи.

Напомним, вчера мы сообщали, что россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома.

Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.

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