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Оккупанты обстреливают Херсон. Жителей предупредили о повторных "прилетах"

Фото: оккупанты обстреливают Херсон 10 января (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 10 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Оккупанты прямо сейчас обстреливают город, жителей предупреждают о повторении "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что сейчас происходит очередной обстрел Херсона.

"Осторожно могут быть повторные прилеты", - написал он в Telegram.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Также вечером 9 января российские войска еще раз обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб человек.

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