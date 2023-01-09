Россияне обстреляли Херсон: вспыхнул пожар, есть погибший

Вечером 9 января российские войска еще раз обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Он отметил, что в результате обстрела погиб один человек.

"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме", - написал Тимошенко.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы.

Также сегодня мы писали, что российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.