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Россияне обстреляли Херсон: вспыхнул пожар, есть погибший

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Херсон, Понедельник 09 января 2023 22:23
Россияне обстреляли Херсон: вспыхнул пожар, есть погибший Фото: россияне в очередной раз обстреляли Херсон, вспыхнул пожар в жилом доме (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 9 января российские войска еще раз обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме", - написал Тимошенко.

Он отметил, что в результате обстрела погиб один человек.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы.

Также сегодня мы писали, что российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

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Херсон Обстріл Война России против Украины
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