RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли три района Запорожья. Есть пострадавшие

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья. Пока известно о трех пострадавших гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Всего было зафиксировано 5 прилетов ракет.

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)

"Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле в окрестностях города", - пишет Старух.

Один из пострадавших был госпитализирован с диагнозом контузия. Сейчас его состояние стабильное.

"Враг целенаправленно уничтожает и убивает нас. Мы верим в ВСУ и в победу. Нас не сломить", - пишет глава Запорожской ОВА.

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские войска утром нанесли ракетный удар по Запорожью. Перед этим оккупанты ночью также обстреливали объекты инфраструктуры города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеРоссийская Федерация