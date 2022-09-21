Оккупанты обстреляли три района Запорожья. Есть пострадавшие

Всего было зафиксировано 5 прилетов ракет.

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)

"Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле в окрестностях города", - пишет Старух.

Один из пострадавших был госпитализирован с диагнозом контузия. Сейчас его состояние стабильное.

"Враг целенаправленно уничтожает и убивает нас. Мы верим в ВСУ и в победу. Нас не сломить", - пишет глава Запорожской ОВА.

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)