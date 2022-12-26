Оккупанты обстреляли три громады в Сумской области

Сегодня, 26 декабря, российские оккупанты нанесли удары по трем громадам Сумской области из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, всего по территории Сумской области оккупанты сегодня нанесли 23 удара.
В Середино-Будской громаде возле границы с Россией разорвалась одна вражеская мина. В Эсманской - зафиксирован минометные обстрелы, 16 "прилетов".
При этом для атак на Белопольскую громаду враг использовал артиллерию. Там было шесть "прилетов".
Живицкий уточнил, что разрушений и жертв в результате обстрелов оккупантов нет.
Напомним, сегодня оккупанты за полчаса нанесли 16 ударов по Сумской области.
Также мы писали, что число погибших в результате удара ракетой по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, возросло до 5 человек.
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