Оккупанты обстреляли свои бывшие позиции ПВО, а ВСУ ударили по тылам: карты боев

Бои в Луганской области

В пятницу, 16 декабря, российские войска нанесли контрудары в районах Сватово и Кременная. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в районе н.п. Новоселовское и Стельмаховка.

Украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы отражали атаки российских войск в 17 км к северу от Кременной в районе Площанки и Краснопоповки и в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки Луганской области.

Российский военкор утверждал, что украинские и российские войска продолжали вести позиционные бои на западной окраине Белогоровки.

Российские войска продолжают строительство оборонительных укреплений вдоль линии Святово-Кременная по состоянию на 16 декабря.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области. Российские источники и источники в социальных сетях утверждали, что 15 и 16 декабря украинские силы наносили удары по российским тылам в Кадиевке, Лантратовке и Ирмино в Луганской области. Источник в социальных сетях утверждал, что на оружейном складе в Кадиевке произошел взрыв.

Российский военкор утверждал, что украинские силы нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Ирмино.

Бои в Донецкой области

16 декабря российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки русских в районе Бахмута; в 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе Выимки, Яковловки, Соледар, Бахмутского; и в пределах 21 км к югу от Бахмута вблизи Клищевки, Андреевки, Курдюмовки, Опытного, Озаряновки и Дружбы.

Российский военкор заявил, что российские войска полностью очистили Яковлевку, что поможет российским силам вести штурмы в направлении Соледара.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 16 декабря, видно, что подразделения "Вагнера" действуют в центре Яковловки, что подтверждает это заявление России.

16 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По данным Генерального штаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в 17 км к северу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Александрополя и в 37 км к югу от Авдеевки в районе Невельское, Марьинка, Победа, и Новомихайловка.

Российский военкор утверждал, что российские войска провели штурм возле Веселого, намереваясь перерезать участок трассы Н-20.

Сообщалось, что 16 декабря российские силы продолжали оборонительные операции на западе Донецкой области.

Ситуация на юге

Российские войска продолжали оборону на левом берегу Днепра. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы направили персонал из Краснодарского края для укрепления оборонительных рубежей и охраны объектов водоснабжения в Херсонской области и Крыму, таких как Северо-Крымский канал.

Снимки Sentinel-1 также показали, что российские силы скопили большое количество военной техники в Медведивке на северо-востоке Крыма. Боевики "ДНР" утверждали, что занимают оборонительные позиции в районе Каховского водохранилища в Запорожской области.

Российские войска продолжали обстреливать Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Кадры в социальных сетях показали последствия обстрела российской артиллерией жилых домов в Херсоне, а кадры с геолокацией показали, что российские силы по ошибке нанесли удар по своим бывшим позициям ПВО возле трассы Т2207, которую украинские войска ранее уничтожили в августе.

Украинские силы продолжали атаковать российскую логистику в Херсонской и Запорожской областях. Генштаб Украины сообщил, что украинские удары 14 декабря ранили около 180 военнослужащих и уничтожили до 10 единиц техники в Токмаке Запорожской области. В Генштабе Украины отметили, что российские силы эксплуатируют мобильные крематории в Токмаке и что украинские силы ликвидировали до 30 российских военнослужащих в Лазурном на левом берегу Днепра. Сообщается, что кадры с геолокацией, опубликованные 16 декабря, также показали последствия украинского удара по Скадовску.

В течение суток наши ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 680 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 97 270 военных.

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