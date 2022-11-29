Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены десять домов

После обеда сегодня, 29 ноября, российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Всего за день зафиксировано 30 прилетов, снаряды падали на двух улицах. В результате артиллерийского удара повреждены, по меньшей мере, шесть домов местных жителей. Еще четыре – имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш. К счастью, люди успели спрятаться в укрытие.

Ранее мы писали, что российские войска 29 ноября, применив артиллерию, обстреляли Новослободскую общину Сумской области. Вследствие ударов повреждено местное агропредприятие.

Также сообщалось, что в понедельник, 28 ноября, российские военные обстреляли четыре общины в Сумской области. Оккупанты били из гранатометов и ствольной артиллерии.

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