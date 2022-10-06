RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома, в одной громаде пропал свет

Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Российские войска днем сегодня, 6 октября, несколько раз обстреляли села Юнакивской громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Удары наносились из ствольной артиллерии. В одном из сел громады повреждены частные дома мирных жителей. Выбиты окна в трех домах, разбиты заборы, гаражи и хозяйственные постройки. Обломками поубивало домашнюю птицу.

Часть громады осталась без электроснабжения. По официальным данным, к концу суток все ремонтные работы должны завершиться.

Напомним, что 3 октября российские войска обстреляли поселок Кияница в Юнакивской громаде Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.

Также в тот же день россияне атаковали Ахтырский район Сумской области. В результате обстрелов россиян было повреждено предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в Украину