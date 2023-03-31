Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета и артиллерии

В течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 общин Сумской области: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской.

По Зноб-Новгородской общине с территории России утром был произведен артиллерийский обстрел - 20 "прилетов".

Хотинскую общину россияне били из артиллерии, всего было зафиксировано 25 "прилетов". В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района.

Из миномета враг обстрелял Белопольскую, сбросив 10 мин на территорию общины и Эсманскую общину.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли из артиллерии и беспилотника Никопольский район.

В свою очередь, украинские военные на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов.

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