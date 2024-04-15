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Оккупанты обстреляли вісім населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

Фото: последствия обстрелов россиян по Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Донецкую область. В результате атаки восьми населенных пунктов есть погибшие и пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции и начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

"Под ударом находились семь населенных пунктов: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино", - говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается повреждение 63 гражданских объектов:

  • 30 жилых домов;
  • три здания учебного заведения;
  • шесть хозяйственных построек;
  • 14 автомобилей;
  • сельхозтехнику.

"Авиаудар Россия нанесла по Очеретину - убила женщину, еще двое гражданских травмированы. Повреждены три пятиэтажки", - информируют в Нацполиции.

Также оккупанты ударили гибридной бомбой "Гром-Е1" по Котлиному, повредив 15 частных домов.

"Поселковые войска РФ атаковали управляемой авиационной бомбой "УМПБ Д-30 СМ" и четырьмя ракетами "С-300". Разрушения получили пять многоквартирных и два частных дома, инфраструктура учебного заведения и аграрного предприятия", - отметили правоохранители.

Кроме того, стало известно, что вчера вечером в результате артобстрела россиян в Северске погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.

Фото: последствия обстрелов россиян по Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

Недавние обстрелы Донецкой области

Напомним, от вражеских атак российских оккупантов по гражданской инфраструктуре в Донецкой области 13 апреля погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.

Накануне 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города порекомендовали в ближайшие дни оставаться дома.

В тот же день кафиры нанесли удары по городу Константиновка. В результате пострадали и жертва.

За день до этого захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову в Донецкой области. Сообщалось о жертвах и раненых.

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