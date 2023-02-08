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Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области: зафиксировано 87 "прилетов"

Фото: оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 8 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, пострадали семь общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы территориальных общин области: Краснопольской, Белопольской, Эсманьской, Новослободской, Юнаковской, Середино-Будской. Было зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей", - говорится в сообщении.

  • Краснопольская община: россияне били из минометов - всего 33 "прилета" в течение дня.
  • Белопольское общество: тоже совершен минометный обстрел по территории общины - 4 "прилета", а затем еще 8.
  • Эсманьская община: в 13.01 совершен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).
  • Новослободскую общину враг обстреливал из минометов - 22 "прилета".
  • Юнаковская община: тоже совершен минометный обстрел общины - 10 "прилетов".
  • Середино-будская община: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел - 10 "прилетов".

Отмечено, что жертв среди местного населения нет.

Напомним, сегодня российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов. Всего было зафиксировано 12 "прилетов".

Вчера 7 февраля российские военные также обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате обстрела погибла женщина.

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