Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области: зафиксировано 87 "прилетов"

В среду, 8 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, пострадали семь общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В течение дня враг совершил обстрелы территориальных общин области: Краснопольской, Белопольской, Эсманьской, Новослободской, Юнаковской, Середино-Будской. Было зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей", - говорится в сообщении.
Отмечено, что жертв среди местного населения нет.
Напомним, сегодня российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов. Всего было зафиксировано 12 "прилетов".
Вчера 7 февраля российские военные также обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате обстрела погибла женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.