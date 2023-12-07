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Оккупанты обстреляли село под Бериславом: ранены четверо людей

Фото: оккупанты обстреляли село под Бериславом 7 декабря, четверо раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Тягинка Херсонской области днем в четверг, 7 декабря. Четверо человек ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

"В полдень российская армия атаковала Тягинку. Пострадали четыре человека", - рассказал глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, в тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя, медики борются за его жизнь.

"Состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет", - добавил глава ОВА.

При этом, как отметил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов, враг атаковал жилую зону поселка из реактивной системы залпового огня.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Например, российские захватчики, сбежавшие на левобережье Херсонской области после успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года,  5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра Херсона два человека погибли, также есть раненые, среди которых врачи.

Кроме того, российские войска из артиллерии атаковали село Садовое под Херсоном 30 ноября. Погибли три человека.

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