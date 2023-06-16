Оккупанты обстреляли село под Бериславом: попали в дом, есть раненый

Российские оккупанты обстреляли село Шляховое Херсонской области в пятницу, 16 июня. Захватчики попали в жилой дом, ранив одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.

"Под огнем оказалось с.Шляховое Бериславской территориальной громады", - рассказал он.

По его данным, армия РФ нанесла удар по жилому дому, в результате чего повреждено здание и хозяйственные постройки.

"Один человек получил ранения", - добавил Литвинов.

Обстрел Херсона и области

Оккупанты постоянно обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области. Причем обстрел жилых домов является тактикой оккупантов, но никак не случайностью. Например, буквально сегодня захватчики обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали шесть человек, также было повреждено здание медицинского учреждения.

Напомним, Херсон был освобожден от оккупантов 11 ноября 2022 года.