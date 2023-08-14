В результате вражеского обстрела села в Херсонской области был ранен мужчина

Российские войска сегодня, 14 августа, обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Армия РФ накрыл огнем жилой дом в Понятовке Дарьевской громады", - говорится в сообщении.

Фото: Понятовка (deepstatemap.live)

Отмечается, что в собственном доме ранения получил местный житель.

"Мужчину с потерей верхней конечности госпитализировали", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО ударили по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.

Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.

Подробнее о вчерашних ударах россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.