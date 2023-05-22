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Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: был ранен один человек

Фото: Автомобили медиков (facebook com brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российская армия атаковала Качкаровку Миловской общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрела один человек получил ранения.

"Пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь", - пояснили в ОВА.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска регулярно наносят удары по селам и городам левобережной части Херсонской области. Ее удалось освободить осенью 2022 года, потому что российские войска были вынуждены покинуть захваченные территории.

Недавно в результате преднамеренной атаки россиян в селе Казачье Херсонской области погиб мужчина.

Также в среду, 17 мая, российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли три человека.

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