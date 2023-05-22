Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: был ранен один человек

"Российская армия атаковала Качкаровку Миловской общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрела один человек получил ранения.

"Пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь", - пояснили в ОВА.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска регулярно наносят удары по селам и городам левобережной части Херсонской области. Ее удалось освободить осенью 2022 года, потому что российские войска были вынуждены покинуть захваченные территории.

Недавно в результате преднамеренной атаки россиян в селе Казачье Херсонской области погиб мужчина.

Также в среду, 17 мая, российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли три человека.