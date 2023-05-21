ua ru
Вс, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне намеренно обстреляли гражданский дом в Херсонской области: есть жертва

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 21 мая 2023 15:29
Россияне намеренно обстреляли гражданский дом в Херсонской области: есть жертва Фото: россияне атаковали Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В результате умышленной атаки россиян в селе Козацкое Херсонской области погиб мужчина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Российская армия убила мирного жителя поселка Козацкое", - сообщил Прокудин.

По его данным, военные РФ прицельно обстреляли жилой дом, в результате чего 55-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Россияне намеренно обстреляли гражданский дом в Херсонской области: есть жертва

Заметим, что поселок Козацкое находится на правом берегу Херсонской области, которая была освобождена от российских оккупантов в ноябре прошлого года. После выхода россиян с правобережья Херсонской области они начали обстреливать его из в частности из артиллерийского и минометного оружия.

К тому же россияне продолжают наносить ракетные обстрелы и по освобожденному Херсону.

Напомним, на днях россияне выпустили 529 снарядов по Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсонская область
NEWS
ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город
ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов