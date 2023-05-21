Россияне намеренно обстреляли гражданский дом в Херсонской области: есть жертва
В результате умышленной атаки россиян в селе Козацкое Херсонской области погиб мужчина.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Российская армия убила мирного жителя поселка Козацкое", - сообщил Прокудин.
По его данным, военные РФ прицельно обстреляли жилой дом, в результате чего 55-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Заметим, что поселок Козацкое находится на правом берегу Херсонской области, которая была освобождена от российских оккупантов в ноябре прошлого года. После выхода россиян с правобережья Херсонской области они начали обстреливать его из в частности из артиллерийского и минометного оружия.
К тому же россияне продолжают наносить ракетные обстрелы и по освобожденному Херсону.
Напомним, на днях россияне выпустили 529 снарядов по Херсонской области.
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