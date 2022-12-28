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Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: среди раненых - подросток

Фото: оккупанты обстреляли село в Херсонской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 28 декабря, российские оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Три человека получили ранения, среди них - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Из-за вражеских обстрелов пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой", - написал он.

По его словам, все раненые доставлены в больницы.

Как сообщалось, утром в среду, 28 декабря, о взрывах сообщили и в Херсоне.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки около 50 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага пострадали по меньшей мере три человека.

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