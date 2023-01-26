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Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: два человека погибли

Фото: оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 26 января, российские войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты сегодня днем обстреляли пгт Двуречная. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", - написал Синегубов.

Он отметил, что в настоящее время детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты обстреляли ночью Купянск Харьковской области. Зафиксирован "прилет" ракеты С-300.

Также ранее мы писали, что россияне 23 января вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

В тот же день, 23 января, российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области. В результате были ранены три человека.

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