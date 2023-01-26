Ночью россияне обстреляли Купянск: поврежден автомобиль полицейского
Фото: ночью россияне обстреляли Купянск Харьковской области (GettyImages)
Российские оккупанты обстреляли ночью Купянск Харьковской области. Зафиксирован "прилет" ракеты С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, в течение суток в Купянске разрушения от артиллерийских обстрелов подверглись жилому дому, магазину запчастей, объекту гражданской промышленности.
Кроме этого:
- за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области;
- в пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом;
- в Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.
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