Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: погибла женщина, повреждены админздания

"Сегодня в 16.10 пгт Цукурино обстреляли российские оккупационные войска", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела повреждены частные дома и админздания, повреждены линии электропередач.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/selidovomva)

"К сожалению, погибла местная жительница 1953 г.р.", - добавили в горсовете.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него.

Сегодня Покровская городская военная администрация сообщила, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли город. Шесть человек получили ранения.

Вчера россияне обстреляли несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, есть раненые.