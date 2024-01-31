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Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: погибла женщина, повреждены админздания

Фото: Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 31 января, ударила по поселку Цукурино в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовский городской совет.

"Сегодня в 16.10 пгт Цукурино обстреляли российские оккупационные войска", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела повреждены частные дома и админздания, повреждены линии электропередач.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/selidovomva)

"К сожалению, погибла местная жительница 1953 г.р.", - добавили в горсовете.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него.

Сегодня Покровская городская военная администрация сообщила, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли город. Шесть человек получили ранения.

Вчера россияне обстреляли несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, есть раненые.

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